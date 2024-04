Bamberg: Leck in Ausflugsschiff – Rundfahrten fallen aus

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei sind seit Sonntagmorgen in Bamberg im Einsatz. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von BR24 mitteilt, ist wegen eines Schadens am Rumpf Wasser in das Touristenrundfahrtsschiff am Bamberger Kranen eingedrungen.

Feuerwehr pumpt Wasser aus Bamberger Rundfahrtsschiff

Demnach hatte der Schiffsführer den Schaden am Morgen zu Dienstbeginn bemerkt. Feuerwehrkräfte pumpen seitdem immer wieder Wasser aus dem Schiff. Laut dem Polizeisprecher ist es weiterhin schwimmfähig und drohe nicht zu sinken. Ein Industrietaucher sei auf dem Weg, um das Loch zu lokalisieren, damit es im Anschluss repariert und abgedichtet werden könne.

Wegen Schiffsleck: Keine Rundfahrten in Bamberg

Der Grund für das Leck ist aktuell nicht bekannt. Der wahrscheinlichste Auslöser sei, dass das Boot bei seiner letzten Fahrt gestern mit einem Stück Treibgut zusammengestoßen sei und das Schiff dabei beschädigt wurde.

Bis auf Weiteres finden keine Rundfahrten mit dem Schiff statt. Die Einsatzkräfte haben Ölsperren errichtet, es sehe aber nicht danach aus, als ob Stoffe austreten würden.