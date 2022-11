Bamberg: Klimaaktivisten unterbrechen Stadtratssitzung

In Bamberg haben Klimaaktivisten von Fridays For Future am Mittwoch eine Stadtratssitzung unterbrochen. Mehrere Teilnehmer der Protestaktion hielten im Besprechungssaal ein Banner mit der Aufschrift "Ihr tragt Verantwortung! Wo ist euer Klimaplan?" hoch.

Bamberg: Aktivisten stellen Forderungen bei Stadtratssitzung

Außerdem erneuerten sie ihre Forderungen nach einem Klimaschutzbeirat, einem autofreien Wochenende, besserem ÖPNV und einem Klimavorbehalt. Das bedeutet, dass die Auswirkungen aller Vorhaben der Stadt auf das Klima geprüft werden müssen. Zudem geht es den Klimaschützern um die Aufnahme eines Klimafonds in den Haushalt, um die Umsetzung der Klimapolitik zu finanzieren.

Fridays for Future: Klimaschutz sei die Aufgabe aller

Dem Sprecher von Fridays For Future Deutschland, Ibo Mohamed, zufolge belaufen sich die Klimafolge-Schäden allein in Bamberg auf rund 160 Millionen Euro jährlich. "Wir dürfen nicht auf Entscheidungen der Bundesebene warten", heißt es von der Fridays For Future Ortsgruppe Bamberg wörtlich. Klimaschutz sei die Aufgabe aller und damit auch der Kommunalpolitik. Der Protest endete friedlich.