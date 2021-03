23.03.2021, 19:59 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Bamberg investiert 12,6 Millionen Euro in Sanierung von Schulen

Mehrere Schulen in Bamberg sind in die Jahre gekommen. Deshalb will die Stadt zehn Schulen sanieren. Dafür sind 12,6 Millionen Euro vorgesehen. In die Wunderburgschule wird das meiste Geld investiert.