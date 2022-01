Bamberg: HWK kauft Grundstück für Technologiezentrum

Die Handwerkskammer für Oberfranken (HWK) hat am Dienstag den Kaufvertrag für ein Grundstück an der Forchheimer Straße direkt neben der Brose Arena unterschrieben. Dort soll das neue Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) für Oberfranken West entstehen, teilt die Stadt Bamberg mit.

Neues Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Bamberg soll entstehen

Mit dem 32.500 Quadratmeter großen Grundstück habe die HWK einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der Ausbildungsstätten für den Fachkräftenachwuchs und die Zukunft des Handwerks in der Region Bamberg und Oberfranken getan. Insgesamt waren im Jahr 2020 in der Region Bamberg 3.493 Handwerksbetriebe und 1.1219 Lehrlinge registriert. Damit habe die Region an der Spitze Oberfrankens gestanden, teilt die Stadt Bamberg mit.

Fördergeber müssen Details prüfen

Nun habe ein Gutachter eine Stellungnahme an das Bundesinstitut für Berufsbildung übermittelt. Erst nachdem Fördergeber die Details geprüft hätten, könne abgesehen werden, welche Kapazitäten tatsächlich gebaut werden könnten.