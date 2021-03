Bamberg: Haftstrafen für Einbruch in Juweliergeschäft mit Auto

Der Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bamberg hatte vor zwei Jahren für Schlagzeilen gesorgt. Mit einem Geländewagen waren zwei Männer in das Schaufenster des Ladens gefahren. Sie zerschlugen die Vitrinen und fuhren nach zwei Minuten mit ihrer Beute davon. Wegen schweren Bandendiebstahls sind sie zu fünfeinhalb beziehungsweise viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Einbrecher müssen Diebesgut im Wert von 740.000 Euro ersetzen

Außerdem hat das Landgericht Bamberg sie am Montag verurteilt, den Wert des Diebesguts von fast 740.000 Euro zu ersetzen. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Bis Freitag könnten die Prozessbeteiligten noch Revision einlegen.

Einbrecher in Juweliergeschäft wollen Schmuck nicht verkauft haben

Beide Angeklagte hatten nach Angaben eines Gerichtssprechers gestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Mit dem Verkauf des erbeuteten Schmucks wollen sie aber nichts zu tun gehabt haben. Dennoch verurteilte die Kammer sie dazu, den Wert der Ware zu ersetzen.