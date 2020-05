Bamberg: Grüne, ÖDP und Volt sind stärkste Fraktion im Stadtrat

Grünes Bamberg, ÖDP und Volt Europa gründen eine neue Fraktion und bilden damit kurz vor der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrats in Bamberg am Mittwoch (06.05.20) die stärkste Kraft. Das hat die Stadtratsfraktion Grünes Bamberg bekannt gegeben. Der offizielle Fraktionsname lautet "Grünes Bamberg/ÖDP/Volt" und besteht aus 14 Mitgliedern.

Bamberg Oberbürgermeister hat drittstärkste Fraktion hinter sich

Damit ist das Bündnis hinter der CSU mit zehn Sitzen die stärkste Fraktion im Bamberger Stadtrat. Der Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat mit der SPD die mit acht Sitzen nur noch drittstärkste Fraktion hinter sich.

Regierung prüft Zusammenschluss

Die neue Fraktion stehe für einen neuen Politikstil, für mehr kommunalpolitische Debatte und mehr Bürgerbeteiligung in Bamberg, so Ulrike Sänger, die Vorsitzende der neuen Fraktion. Grundsätzlich sei der Zusammenschluss eine Bereicherung für den Bamberger Stadtrat, so Klaus Stieringer, der Fraktionsvorsitzende der SPD. Ob das Bündnis tatsächlich möglich sei, werde gerade bei der Regierung von Oberfranken geprüft.

SPD strebt nach starkem Bündnis

Das Ziel der SPD sei es, nach wie vor ein starkes Bündnis zu schließen, um den Herausforderungen durch Corona begegnen zu können. Jeder sei eingeladen, sich daran zu beteiligen, so der SPD-Fraktionsvorsitzende weiter. In der vergangenen Legislaturperiode reichte bei Abstimmungen meist ein Bündnis von SPD und CSU für eine Mehrheit.