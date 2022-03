Bamberg: Große Hilfsbereitschaft für Menschen in der Ukraine

Schlafsäcke, Decken, Spielzeug, Kleidung und Hygieneartikel werden von Helfern auf dem Gelände eines Busunternehmens in Viereth-Trunstadt im Landkreis Bamberg in Kisten verpackt. Auch Heike Jäger ist als freiwillige Helferin mit dabei. Die Spenden werden am Montag (7. März) mit einem Reisebus an die Grenze zum Kriegsgebiet gebracht. Dort wartet der ehemalige Pfarrer der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Bamberg, Bogdan Puszkar, auf die Hilfsgüter.

Zahlreiche Sachspenden wurden verpackt

In gerade mal einer Stunde halten zahlreiche Autos auf dem Parkplatz des Busunternehmens Basel und bringen Kisten oder auch Säcke mit Sachspenden vorbei. "Eine Wand ist fast voll gestellt mit verpackten Sachen. Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß", so die freiwillige Helferin Heike Jäger.

Auch Josef Görl aus Bischberg hat von der Hilfsaktion erfahren und sofort reagiert. Er hat Zahnpasta, Duschgel und Winterjacken im Gepäck. Das sei zumindest ein kleiner Beitrag für die Menschen in diesen schlimmen Krieg, so Görl.

Reisebus wird von ukrainischem Pfarrer erwartet

Ein paar Meter entfernt von den freiwilligen Helfern steht der große Reisebus abfahrbereit. Eigentlich sollte der Bus verkauft werden. Doch Harald Weyrauther, der als Disponent bei dem oberfränkischen Busunternehmen arbeitet, konnte seine Chefs überzeugen, die Hilfsgüter in die Ukraine zu transportieren. Am Montagmorgen um vier Uhr fährt er los. Sein Ansprechpartner ist vor Ort der ehemalige Pfarrer der ukrainischen griechisch-katholischen Gemeinde in Bamberg, Bogdan Puszkar. Er ist in der Ukraine gut vernetzt und hat in den vergangenen Jahren schon einige Hilfstransporte in die Ost-Ukraine organisiert. Der Reisebus bleibt dann als Geschenk in der Ukraine und wird dort für den Transport von Verletzten und Flüchtlingen eingesetzt, so Weyrauther.

Landratsamt Bamberg beruft Krisenstab ein

Während in Viereth-Trunstadt Hilfsgüter gesammelt wurden, sprach das Landratsamt Bamberg mit Organisationen, Vereinen und Verbänden, um die Hilfe abzustimmen. Anschließend berieten die Bürgermeister des Landkreises, um die die Unterbringungen von Flüchtlingen sicherzustellen. Anfang der Woche wurde dafür eine Online-Wohnungsbörse ins Leben gerufen, bei der schon über 100 Unterbringungsangebote für Flüchtlinge eingegangen sind, so Frank Förtsch vom Landratsamt Bamberg.

Juraklinik Scheßlitz spendet medizinisches Equipment

In der Juraklinik Scheßlitz hat ein ukrainischer Assistenzarzt die Hilfe ins Laufen gebracht. Denn auch medizinische Geräte, Betten und Tragen werden in der Ukraine dringend benötigt. Ein Beatmungsgerät und ein OP-Tisch sowie zahlreiche Kisten mit weiterem medizinisches Material wurden mit einem Lastwagen vor dem Krankenhaus abgeholt und sind nun unterwegs zum ukrainischen Pfarrer Bogdan Puszkar.

Der ukrainische Assistenzarzt Ievgenii Traikadakalo hofft so, sein Land ein wenig zu unterstützen. Traikadakalo arbeitet seit zwei Jahren in Deutschland, ein Teil seiner Familie befinde sich in der Zentralukraine und könne nicht mehr fliehen. Trotz der schwierigen Situation hat Traikadakalo Hoffnung: "Ich bin nicht alleine. Wir stehen alle zusammen, Deutschland, Europa und die Welt", sagt der ukrainische Assistenzarzt. Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft sind ein kleiner Trost, in Zeiten der Trauer und Fassungslosigkeit über den Krieg in Europa.