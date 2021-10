Bamberg: Geschmücktes Hochzeitsauto während Trauung beschädigt

In Bamberg hat ein unbekannter Täter einem verliebten Paar sein Glück offenbar nicht gegönnt und deren geschmücktes Hochzeitsauto beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die künftigen Eheleute ihren Wagen kurz vor der Trauung am vergangenen Freitagvormittag in der Tiefgarage am Maximiliansplatz abgestellt.

Schaden beläuft sich auf 1000 Euro

Als das frisch vermählte Paar nach der Eheschließung zum Wagen zurückkam, musste es feststellen, dass eine der Autotüren zerkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1.000 Euro. Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129–210 entgegen.