Bamberg: Früherer Hotspot Untere Brücke soll bewirtet werden

Die Untere Brücke in Bamberg soll ab Mitte April beidseitig bewirtet werden. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen. Auf beiden Seiten der Brücke sollen von April bis Oktober kleine Tische und Stühle aufgebaut werden. Interessierte Gastronomen können sich in den kommenden Wochen bewerben.

Trotz Kritik: Bewirtung der Unteren Brücke beschlossen

Am 30. März soll dann die finale Entscheidung im Stadtrat fallen, so Steffen Schützwohl, Sprecher der Stadt Bamberg. 28 Stadträte stimmten für die Gastronomische Nutzung der Unteren Brücke, zwölf waren dagegen. Ein Bündnis aus Jugendorganisationen machte zuvor in Bamberg gegen das Projekt mobil. Eine gastronomische Nutzung der Unteren Brücke zerstöre einen weiteren Raum, der von Jugendlichen niedrigschwellig genutzt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach der Stadtratsentscheidung zeigten sich die Bündnismitglieder enttäuscht. Sie kündigten weitere Aktionen an, um die Stadt Bamberg jugendfreundlicher zu gestalten und, so wörtlich, "für mehr Generationengerechtigkeit zu sorgen."

Wenige Interessenten für einseitige Bewirtung

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich der Bamberger Stadtrat in einem Beschluss für die einseitige Bewirtung der Brücke ausgesprochen. Dafür hatten sich aber nur wenige Interessenten gemeldet, da der Wirt auch einen Sicherheitsdienst für die Brücke stellen sollte und die Gastronomen aufgrund der nur auf einer Seite geplanten Bewirtung das Projekt nicht als rentabel ansahen. Nun sei allerdings die Frage geklärt worden, wie groß die Bänke auf der Brücke sein dürften, so Schützwohl: Die Brücke könne beidseitig bestuhlt werden, so dass Feuerwehr und Rettungskräfte trotzdem durchkämen.

Lärm und Müll: Untere Brücke war Brennpunkt

In Bamberg hat es in der Vergangenheit auf der Unteren Brücke immer wieder Probleme aufgrund von Partys sowie Lärm- und Müllbelästigung gegeben. Mit der gastronomischen Angebot auf der Brücke hofft der Stadtrat nun, dies in den Griff zu bekommen.