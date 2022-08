Bamberg: Frau überfallen – Passant bei Verfolgungsjagd gebissen

Die Kripo Bamberg sucht nach einem Mann, der in den Morgenstunden am Sonntag eine 24-Jährige auf offener Straße überfallen haben soll. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 4.15 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs, als sie von hinten mit einem schweren Fahrradschloss niedergeschlagen worden sein soll. Die Frau wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht.

Passant nimmt Verfolgung auf und wird in den Arm gebissen

Der Unbekannte entriss ihr bei dem Vorfall in der Bamberger Innenstadt die Handtasche und flüchtete. Die lauten Hilfeschreie der Frau hörte ein Passant, der zum Tatort eilte und die Verfolgung des Unbekannten aufnahm. Dabei verlor der mutmaßliche Täter die gestohlene Handtasche und einen schwarzen Schuh. Als der 35-jährige Passant den Verfolgten stellte, biss ihn dieser in den Unterarm und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof weiter.

Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Mann mit dunkler Hautfarbe. Er ist zwischen 23 und 32 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Zudem trägt er einen zehn Zentimeter langen Afrohaarschnitt.

Zweiter Raubüberfall in Oberfranken an diesem Wochenende

Erst am Samstagmorgen war ein Mann am Bahnhof Hof zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Die Kriminalpolizei sucht in diesem Fall nach zwei Männern, die einem 49-Jährigen seine Nase gebrochen und ihm anschließend 200 Euro aus seiner Hostentasche gestohlen haben sollen.