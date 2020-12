Bamberg: Fraktionen fordern Aufklärung des Finanzskandals

Die Fraktionsgemeinschaft aus Grünes Bamberg, ÖDP und Volt fordert im Finanzskandal um die Sonderzahlungen von Boni und pauschalen Überstunden an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Rathaus der Stadt Bamberg eine "gründliche Aufklärung". Wie die Fraktionsgemeinschaft in einem Schreiben mitteilte, sei man bestürzt über das "System, das sich offenbar über viele Jahre im Rathaus gehalten hat".

Forderung nach Klarheit über die Ausgaben der Steuergelder

Die Personalsenatssprecherin von Grünes Bamberg, Karin Einwang, fordert alle Strukturen lückenlos offen zu legen: "In verwaltungsrechtlicher, in strafrechtlicher und in haftungsrechtlicher Hinsicht muss Klarheit über alle geleisteten Zahlungen im beanstandeten Zeitraum von 2011 bis 2017 geschaffen werden. Alle Fakten müssen auf den Tisch. Denn hier handelt es sich um Gelder der Steuerzahler und Steuerzahlerinnen, mit denen die Stadt sorgsam umzugehen hat." Die Fraktionsgemeinschaft gehe davon aus, dass die Bamberger Staatsanwaltschaft ermittle, heißt es weiter.

Stellungnahmen der Fachämter gefordert

Neben der Forderung nach Information des Stadtrats über alle bekannten Fakten, sollen auch die zuständigen Fachämter Stellungnahmen zu den einzelnen Punkten vorbringen. Das fordert Wolfgang Grader (Grünes Bamberg), Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, dem der entscheidende Prüfbericht Ende Oktober vorgelegt wurde.

Rechnungsprüfungsausschuss plant Stadtrat-Sondersitzung

Der Rechnungsprüfungsausschuss fungiert als Kontrollgremium der Stadtverwaltung und unterstehe somit nicht dem Vorsitz des Oberbürgermeisters oder eines Bürgermeisters, heißt es in dem Schreiben weiter. Grader plant im Januar eine Sondersitzung des Ausschusses einzuberufen, die dann für alle Stadtratsmitglieder öffentlich sein soll und bei der der Kommunale Prüfungsverband für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung stehen soll.

"Die Bürgerinnen und Bürger fordern zu Recht Antworten, und zwar schnellstmöglich. Sollten die Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft dazu führen, dass sie sich einschaltet, würde ich das begrüßen, denn dies stellt sicher, dass auch alle rechtlich relevanten Fragen ausreichend beleuchtet werden." Hans-Günter Brünker (Volt)

Externes Gutachterbüro soll mit der Aufklärung beauftragt werden

Den Vorschlag des Oberbürgermeisters Andreas Starke (SPD), ein externes Gutachterbüro mit der Aufklärung zu beauftragen unterstützen Grüne, ÖDP und Volt. Allerdings müsse der Gutachter von einer neutralen Stelle ausgewählt werden und nicht von der Stadtspitze, die selbst Gegenstand der Vorwürfe ist, heißt es weiter.

Warnung vor Spekulationen und Gerüchten

Ulrike Sänger, Fraktionsvorsitzende von Grünes Bamberg, warne davor, jetzt in Spekulationen zu verfallen, die Gerüchteküche anzuheizen und damit einen Boden für Vorverurteilungen und Intrigen zu bereiten. "Wir müssen erst Licht ins Dunkel bringen, wir müssen schonungslos klären, wer welche Fäden gezogen hat und wo die personellen Verantwortlichkeiten liegen. Wenn all das klar ist, sollte es auch Konsequenzen geben."