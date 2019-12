Bamberg: Frachtschiff kollidiert mit Schleusentor und läuft voll

Bei Viereth-Trunstadt (Lkr. Bamberg) ist am Dienstagmittag (10.12.19) ein Frachtschiff mit einer Schleuse kollidiert und stark beschädigt worden. Wie die Wasserschutzpolizei in Bamberg auf Nachfrage des BR mitteilt, sei das mit 1.000 Tonnen Raps beladene Schiff auf dem Weg von Budapest nach Würzburg gewesen, als es beim Einfahren in die Schleuse Viereth das Schleusentor gerammt habe.

Bug des Frachtschiffs läuft voll Wasser

Während das Schleusentor bei dem Aufprall zwar beschädigt wurde, aber noch funktionstüchtig sei, wurde das Frachtschiff so stark beschädigt, dass Wasser in den Bug eindrang. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sei ein Sinken des Schiffes verhindert worden, teilt die Wasserschutzpolizei mit. Die Schifffahrt auf dem Main bei Viereth werde ungehindert fortgesetzt.

Feuerwehren pumpen Wasser aus dem Frachtschiff

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Bamberg zogen das Schiff an die Schleusenwand und pumpten es leer. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, so die Wasserschutzpolizei. Der Heimathafen des verunglückten Schiffes sei Würzburg.