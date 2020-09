Bamberg, Forchheim und Hof kooperieren künftig beim Thema Demenz

Die Landkreise Bamberg, Forchheim und Hof wollen sich künftig stärker für das Thema Demenz einsetzen. Dazu haben im Bamberger Landratsamt die Landräte eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Dabei ist die bestehende "Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken" in Bamberg zentrale Anlaufstelle für Gemeinden, Vereine und Institutionen.

Angebote für Patienten sollen verbessert werden

Die Landkreise wollen bereits vorhandenes Wissen und bewährte Strukturen austauschen. So sollen mit dem Netzwerk die Angebote für Demenzpatienten und Angehörige in den Landkreisen weiter verbessert werden. Auch Institutionen in anderen oberfränkischen Landkreisen können sich an die Fachstelle für Demenz wenden.

Demenzkranke in Bayern werden meist zu Hause betreut

In Bayern sind laut bayerischem Gesundheitsministerium rund 240.000 Menschen von Demenz betroffen. Etwa drei Viertel der Betroffenen werden zu Hause betreut und versorgt. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege fördert die Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern und der Privaten Pflegepflichtversicherung mit jährlich rund 143.000 Euro

"Mein Ziel ist es, Pflegebedürftigen sowie Menschen mit Demenz bis zuletzt ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen." Melanie Huml (CSU), Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin.