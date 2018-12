Bamberg feiert 25 Jahre Weltkulturerbe-Titel

Ein Ehepaar bummelt durch die Bamberger Innenstadt. Der Titel Weltkulturerbe hat die beiden Touristen angelockt: "Wunderbare alte Bauten, jede Menge schöne Kirchen, historische Städten, gut zu essen, viel Brauereien, eine erhaltenswerte Altstadt – also gefällt mir sehr gut – wir sind das zweite Mal hier und ich denke nicht das letzte Mal."

Über 1.000 Gebäude aus dem Mittelalter prägen Bamberger Stadtbild

Bamberg war Zentrum kaiserlicher und bischöflicher Macht. Die mittelalterliche Stadtstruktur ist bis heute noch weitgehend erhalten. Über 1.000 Gebäude aus dem Mittelalter und dem Barock prägen das einzigartige Stadtbild. Vor 25 Jahren erhielt Bamberg mit der Bergstadt, der Inselstadt und der Gärtnerstadt den Weltkulturerbetitel auf das Stadtensemble. Seitdem haben sich die Touristenzahlen von 250.000 Übernachtungen auf 800.000 mehr als verdreifacht. Andreas Christel vom Tourismus und Kongress Service erklärt: "Also da sieht man schon, dass sich viel bewegt hat im Touristischen Sektor und das die Zugkraft dieses Titels offensichtlich sich auch enorm ausgewirkt hat."

Touristenströme managen

Bamberg ist schicker geworden. Wo in den 1990er Jahren noch ein Supermarkt auf der Oberen Brücke war, reiht sich inzwischen ein Cafe an das andere. Durch die Flusskreuzschiffahrten hat vor allem in den Sommermonaten die Zahl der Tagesgäste noch einmal enorm zugenommen. 130.000 Kreuzfahrt-Touristen kamen allein 2017. Irgendwann wurde es dann einigen Bürgern zu viel. Touristengruppen verstellten Radwege und Bürgersteige. Andreas Christel musste zunehmend die Touristenströme managen und entzerren erzählt er: "So haben wir beispielsweise in den vergangenen Jahren seit der Landesgartenschau sehr intensiv daran gearbeitet die Gärtnerstadt besser erreichbar zu machen – sie über entsprechende Führungsangebote und sonstige Elemente in den Fokus der Besucher zu setzen."

Eigenes Besucherzentrum Welterbe

Auch die Stadtführungen haben sich mehr als verdoppelt. Mit dem Zentrum Welterbe Bamberg leistet sich die Stadt eine Koordinierungsstelle, rund um das Welterbe. Im Frühjahr nächsten Jahres bekommen die Bamberger dann sogar ein eigenes Besucherzentrum Welterbe. Die Leiterin der Koordinierungsstelle Patricia Alberth sagt: "Also das Welterbe in Bamberg ist ja gewachsen und auch eng verflochten. Wir haben auch auf der Bundesliste als immaterielles Kulturerbe den Bamberger Erwerbsgartenbau, die Gärtnerstadt in der dieser Erwerbsgartenbau praktiziert wird ist Teil der Welterbefläche zu dem gibt es die beiden Einträge aus dem Weltdokumentenerbe oben in der Staatsbibliothek, das Lauscha-Arzneibuch, die Reichenauer Prachtschriften – da ist Bamberg wirklich sehr sehr gut aufgestellt."

Weltkulturerbe: Bauvorhaben müssen abgeklärt werden

Wirklich zittern mussten die Bamberger nie um ihren Welterbetitel. Aber natürlich sorgte er immer mal wieder für Diskussionen bei Bauvorhaben, wie etwa dem vierspurigen ICE-Ausbau. Kritiker sahen die Sichtachsen auf das Welterbe durch riesige Lärmschutzwände gefährdet.

In einem anderen Fall mussten Bauplanungen im Quartier an den Stadtmauern auf Wunsch der UNESCO mehrfach abgeändert werden. Auf dem Gelände befindet sich eine mittelalterliche jüdische Bebauung und ein jüdisches Tauchbad: "Gerade das Bauvorhaben, Quartier an den Stadtmauern, wurde ja öfter nach Paris kommuniziert – und da hieß es dann regelmäßig zu groß, passt nicht zur Kleinteiligkeit der Stadt, überlegt Euch doch nochmal was anderes. Auch eine Nutzung, die dieser kleinteiligen Stadtstruktur besser angepasst ist und nach zwei Jahrzehnten jetzt ist diese Lösung gefunden und ich denke zum Wohle der Stadt."

Noch ist das historische Tauchbad mit Bauschutt befüllt, damit es während der Bauarbeiten keinen Schaden nimmt. Doch voraussichtlich Mitte nächsten Jahres soll zumindest der Treppenabgang zur Mikwe für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.