vor 14 Minuten

Bamberg: Fahrradverbände gegen Gastro auf Unterer Brücke

Immer wieder gab es Aufruhr um Feiernde auf der Unteren Brücke in Bamberg. Um das in den Griff zu bekommen, will die Stadt die gastronomische Nutzung mit Bestuhlung einführen. Fahrradverbände nennen das eine De-Facto-Sperrung für den Radverkehr.