Bamberg: Erzbischof sendet Sternsinger wegen Corona virtuell aus

Traditionell sendet ein Bischof zum Jahresende die Sternsinger aus. Die als Kaspar, Melchior und Balthasar verkleideten Kinder und Jugendliche schickt der Bischof nach einem feierlichen Gottesdienst in die Pfarreien, damit sie dort den Menschen den Segen bringen. Wegen Corona fand die Aussendung der Sternsinger im Bamberger Dom virtuell statt und wurde online übertragen.

Sternsinger werfen Zettel mit Segensspruch in die Briefkästen

Anstatt vieler Hundert Sternsinger waren nur drei Sternsinger in den Dom gekommen Die Sternsinger gingen heuer nicht in Gruppen von Haus zu Haus, um den Menschen den Segen zu bringen, sagte der Bamberger Erzbischof Schick. Wegen der Pandemie seien nur einzelne Sternsinger unterwegs, um an die Türen C + M + B zu schreiben. Die drei lateinischen Buchstaben stehen für die Worte Christus mansionem benedicat. Die Übersetzung lautet: Christus segne dieses Haus. Um Kontakt mit den Menschen zu vermeiden, würden einige Sternsinger auch Zettel mit dem Segensspruch in die Briefkästen werfen. Aus einigen Kirchen können die Gläubigen gesegnete Kreide auch mit nach Hause nehmen.

Kinder in Flüchtlingslagern brauchen unsere Hilfe

Der Bamberger Erzbischof sagte außerdem, dass der Stern von Bethlehem zu den Kindern und Jugendlichen führe, die unsere Hilfe bräuchten. Der Erzbischof erwähnte die Kinder unter anderem in den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos oder in Bosnien-Herzegowina. Die Sternsinger sammeln zum Jahresende traditionell Geld für kirchliche Hilfsprojekte in aller Welt.