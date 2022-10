Bamberg: Erfüllt Biergarten auf Unterer Brücke seinen Zweck?

Die Stadt Bamberg möchte von ihren Bürgern wissen, ob es durch die Freischankflächen auf der Unteren Brücke ruhiger geworden ist. Auf einer Website können Interessierte ihre Meinung in einer Online-Umfrage abgeben , teilte die Stadt am Mittwoch mit. Um teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich.

Biergarten sollte Lärm- und Müll-Problem lösen

In den Vorjahren hatten sich an der Brücke, insbesondere in den Abendstunden, immer wieder meist junge Leute getroffen. Das habe zu Problemen mit Lärm und Müll geführt. Um dem entgegenzuwirken hatte die Stadt eine Bewirtung der Fläche durch einen Gastronomen genehmigt. Trotz Protest von Jugendorganisationen und Radfahrern öffnete der Brücken-Biergarten im April 2022 .

Soll die Gastronomie auf der Unteren Brücke fortgesetzt werden?

Mit Hilfe der Umfrage möchte die Stadt nun ein umfassendes Meinungsbild einholen, ob ihre Ziele erreicht wurden und ob der Betrieb des Biergartens in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. Das Ergebnis soll dem Bamberger Stadtrat bei seiner Sitzung am 26. Oktober als Grundlage für die Entscheidung dienen.

Anwohner erhalten den Fragebogen per Post. Außerdem gibt es die Möglichkeit, im Bürgerlabor (Hauptwachstraße 3) an der Umfrage teilzunehmen. Dies ist nur zu bestimmten Terminen möglich.

Technische Probleme: Bürger müssen erneut abstimmen

Die Meinungsabfrage über das Internet war bereits zu einem früheren Zeitpunkt möglich. Dabei habe es technische Probleme gegeben. Nun sind allerdings diese behoben und die Fragen "handwerklich optimiert" worden, so die Stadt Bamberg. Wer bereits abgestimmt hat, wird gebeten, es erneut zu tun.