Bamberg: Elektrische Lastenräder sollen die Straßen erobern

Es gibt sie mit zwei oder drei Rädern, in unterschiedlichen Größen und in verschiedenen Preisklassen: elektrische Lastenräder, sogenannte E-Cargobikes. Auch in Bamberg sollen sie zu einer sinnvollen Alternative zum Auto im Straßenverkehr werden.

Bamberg bezuschusst Kauf von Lastenrädern

Zwischen 3.500 Euro und 8.000 Euro kosten die meisten Modelle der muskelbetriebenen Lastenfahrräder. Wie beispielsweise in Bayreuth, wird auch in Bamberg der Lastenrad-Kauf von der Stadt bezuschusst – in Bamberg sind es momentan 25 Prozent. Für Elektrolastenrädern gibt es maximal einen Zuschuss von 1.000 Euro, so Dagmar Spangenberg, Fahrradbeauftragte der Stadt. Auf diese Weise wolle man den Kauf fördern, damit durch weniger Autos mehr Platz in der Welterbe-Stadt geschaffen werde.

Lastenradstellplätze sind bei Neubauten Pflicht

Gerade in Städten wie Bamberg, mit einer mittelalterlichen Stadtstruktur, sei es wichtig, die Infrastruktur für Lastenräder zu schaffen. Dazu zählen zum Beispiel verkehrsberuhigte Bereiche für Lastenräder, so Spangenberg. Außerdem wurden in der Innenstadt im vergangenen Jahr zwei neue Standorte für Lastenradparkplätze eingerichtet. In diesem Jahr sollen weitere dazu kommen, so die Fahrradbeauftragte. Auch bei Neubauten müssten inzwischen nicht nur Parkplätze für Autos, sondern auch Lastenradstellplätze eingeplant werden.

Verein verleiht gratis Lastenräder

Die E-Cargobikes haben alle einen aufladbaren Akku und lassen sich mehrere Stunden und maximal bis zu 40 Kilometer fahren. Genauso schnell wie mit einem Auto ist man mit einem E-Lastenrad im Straßenverkehr auf jeden Fall, so Renate Schlipf von der Freien Lastenradinitiative, die zur Studentenvereinigung Asta Bamberg gehört.

Der Verein verleiht gratis Lastenräder im Stadtgebiet. Momentan gibt es vier Lastenräder, die man online buchen und bis zu drei Tage ausleihen kann. Das Ganze sei bewusst kostenfrei und somit auch für Jugendliche oder Menschen mit wenig Geld geeignet, die kein Auto ausleihen wollen, so Renate Schlipf. In jedem Bamberger Stadtviertel sollen in Zukunft Lastenräder zum Verleih bereitstehen. So können viele Bamberger das Lastenrad ausprobieren und tageweise auf ihr Auto verzichten.