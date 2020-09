Herzprobleme beim Tresor-Schleppen: Einbrecher ertappt

Weil einer der mutmaßlichen Einbrecher Herzprobleme hatte, ist ein Diebstahl aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 40 Jahre alter Bamberger am Freitagmorgen den Notarzt gerufen. Die Notfallsanitäter wunderten sich darüber, dass der Mann einen Tresor dabei hatte und riefen die Polizei.

Tresor aus dem Krankenhaus gestohlen

Die Beamten stellte fest, dass es sich um Diebesgut handelte. Der Mann räumte ein, dass er einen 56 Jahre alten Bekannten beim Entwenden des Tresores aus einem Krankenhaus unterstützt habe. Der 40-Jährige habe Schmiere gestanden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage des BR. Den Einbruch führten die beiden Männer demnach in der Nacht zum Freitag durch. Den Tresor ließen sie vor dem Haus zurück, nachdem der 56-Jährige diesen aus dem Fenster geworfen hatte.

Herzattacke beim Abholen des Diebesguts

Am Freitagmorgen wollte der 40-jährige Mann dann das Diebesgut abholen. Bei dem Versuch den Tresor mitzunehmen, erlitt er Herzprobleme. Mittlerweile geht es dem Herzpatienten wieder besser. Er durfte Nachhause gehen, weil er nur Schmiere gestanden hatte.

Komplize sitzt in U-Haft

Die Polizei machte unterdessen den 56-Jährigen ausfindig und nahm diesen in seiner Wohnung fest. Dort konnten die Beamten laut eigenen Angaben dann diverse Beweismittel sicherstellen. Die Bamberger Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen den Mann. Dieser wurde dann zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei such nun nach Zeugen, die Tat oder Täter beobachtet haben. Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22 und 4 Uhr Beobachtungen im Bereich des Krankenhauses am Michelsberg gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0951/9129491 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Einer der mutmaßlichen Täter soll Krücken mit sich geführt haben.