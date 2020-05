Einbrecher stehlen Abiturprüfungen aus Bamberger Gymnasium

Unbekannte sind in das Bamberger Kaiser-Heinrich-Gymnasium eingebrochen und haben Abiturprüfungen gestohlen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage des BR mitteilt, befanden sich die Prüfungsblätter in einem Tresor, den die Täter in einem Büro der Schule gewaltsam aufgebrochen haben.

Deutsch-Abitur am Kaiser-Heinrich-Gymnasium geklaut

Schulleiter Michael Strehler zufolge seien unter anderem die Aufgaben für das Deutsch-Abitur gestohlen worden, das am Mittwoch (20.05.20) stattfinden soll. Ob weitere Fächer betroffen sind, werde noch geprüft. Die Aufgaben könnten jetzt natürlich nicht genommen werden und würden durch andere ersetzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Täter sollen zwischen Donnerstag- und Sonntagabend zugeschlagen haben. Wie sie in das Gebäude gelangen konnten, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht Zeugen.