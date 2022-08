Bamberg: Drohne hilft Flora und Fauna zu erfassen

Forstwirtschaft: Durch Klimawandel alle Hände voll zu tun

Künstliche Intelligenz kommt in allen Bereichen unseres Lebens immer mehr zum Einsatz. Sie soll nun auch der Forstwirtschaft helfen. Das wäre eine große und dringend benötigte Unterstützung, denn dieser Bereich war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder von Stellenabbau betroffen, obwohl die Aufgaben durch den Klimawandel gewachsen sind.

So wurde zum Beispiel 2017 die Waldumbauinitiative durch die Staatsregierung ins Leben gerufen. Sie ist die Konsequenz aus den verheerenden Schäden des Orkans Kolle, der alleine im Bayerischen Wald 9.000 Hektar zerstörte. Durch das Programm sollen unsere Wälder zu klimafesten Mischwäldern umgebaut werden. Für die Forstwirtschaft sind jedoch noch mehr Aufgaben durch den Klimawandel hinzugekommen. Doch die Sach- und Personalmittel sind knapp. Die Konsequenz: Es muss sich auf die notwendigsten Arbeiten konzentriert werden, wie zum Beispiel Sicherung nach Schäden oder das Fällen von geschädigten Bäumen. Unterstützung ist nötig und Künstliche Intelligenz könnte eine Lösung dabei sein.

Boden- und Waldbeobachtung immer wichtiger

Die vergangenen heißen und trockenen Jahre machen eine Standortbeobachtung immer wichtiger. "Eine Häufung von sehr warmen und teilweise trockenen Sommern im letzten Jahrzehnt führte zur Zunahme von Trockenstress und Schädlingsbefall", heißt es bei der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.

Selbst die Buche, die als eher resistent gegenüber Klimaerwärmung eingeschätzt wurde, zeige vermehrt Hitze- und Trockenschäden. "Temperatur- und Niederschlagsentwicklung reichen nicht aus, um den Wasserhaushalt im Wald angemessen beurteilen zu können – selbst unter Hinzunahme weiterer Klimagrößen würden wichtige Einflussfaktoren fehlen."

Immer mehr Daten werden also immer wichtiger, um schnell und effizient in der Forstwirtschaft reagieren zu können. 2019 startete deshalb das Projekt "Standortsfaktor Wasserhaushalt im Klimawandel", um die Wasserversorgung der Wälder im Rahmen der fortschreitenden Klimaerwärmung neu zu beurteilen. Auch hier können neue Software-Entwicklungen, wie die in Bamberg, bei einer Kontrolle der Wälder helfen.