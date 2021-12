Bis zu zehn Jahre Haft: Drogendealer-Bande in Bamberg verurteilt

Am Landgericht Bamberg ist am Mittwoch ein Urteil im Prozess gegen eine mutmaßliche Drogendealer-Bande gesprochen worden. Dabei seien fünf von sechs Angeklagten verurteilt worden, so ein Sprecher des Landgerichts gegenüber dem BR. Ihnen wurde Handel mit Cannabis, Methamphetamin, Kokain und Ecstasy in großen Mengen vorgeworfen.

Haupttäter zu zehn Jahren Haft verurteilt

Besonders im Raum Haßfurt in Unterfranken sollen mutmaßliche Bandenmitglieder das Rauschgift an Großabnehmer übergeben haben. Zwei der Angeklagten wurden nun wegen Drogenhandels und -besitzes sowie bandenmäßigen Drogenhandels verurteilt. Einer der mutmaßlichen Haupttäter wurde zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt, der andere zu vier Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe. Zudem wurde die Unterbringung der Angeklagten in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Mehr als 600.000 Euro Entschädigung zu zahlen

Drei weitere Personen wurden wegen Beihilfe zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die Angeklagten müssen außerdem Entschädigungszahlungen leisten, so genannten Wertersatz: Die Beträge liegen zwischen 3.500 Euro und mehr als 600.000 Euro.

Da einer der sechs Angeklagten nicht verhandlungsfähig ist, wurde sein Verfahren vom Rest abgetrennt. Die Fortsetzung findet im Januar statt.