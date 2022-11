Bamberg: Deutsch-tschechischer Journalistenpreis wird verliehen

Der Deutsch-tschechische Journalistenpreis wird am Freitagabend in Bamberg im historischen Gebäude des Alten E-Werks verliehen. Wie der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds mitteilt, werden bei der Gala deutsche und tschechische Autoren für herausragende Beiträge ausgezeichnet. Die Finalistinnen und Finalisten hat die Jury aus insgesamt 73 eingereichten Beiträgen aus den Kategorien Text, Audio und Multimedia ausgewählt.

Nominiert für Doku über Flugzeugentführung

Nominiert ist auch Christian Stücken vom Bayerischen Rundfunk mit der Doku "Der Todesflug von Marienbad: Was geschah an Bord der Turbolet L410?" In dem Dokumentarfilm erzählt der Autor die Geschichte der Entführung eines Flugzeugs durch junge Tschechoslowaken im Jahr 1972. "In einer Zeit zunehmender Krisen und globaler Bedrohungen wird jetzt immer klarer, wie nötig Zusammenhalt, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, gegenseitige Inspiration und die Erweiterung des eigenen Horizonts sind bei der Suche nach gemeinsamen Antworten auf Probleme, die keine Grenzen kennen", so Tomáš Jelínek, Direktor des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.

Sonderpreis würdigt Beiträge zu Zivilcourage und Toleranz

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds zeichnet gemeinsam mit den Journalistenverbänden in Deutschland (DJV) und Tschechien (Syndikát novinářů) seit 2016 jährlich Journalistinnen und Journalisten aus, die durch differenzierte, hintergründige und einordnende Berichterstattung zum besseren Verständnis zwischen Deutschen und Tschechen beitragen. Mit dem Sonderpreis "Milena Jesenská" werden darüber hinaus aktuelle Beiträge gewürdigt, die sich mit Zivilcourage, Verständigung und Toleranz auseinandersetzen.