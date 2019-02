Bamberg demonstriert für Klimaschutz

Unter dem Motto "Nicht mit uns! Kritik an der Klimapolitik; Kritik an der Kohlepolitik“ hatte die Bamberger Aktionsgruppe der weltweiten Bewegung "Fridays for Future" zu der Kundgebung mit anschließender Demonstration durch die Bamberger Innenstadt aufgerufen. Redner waren neben den Studenten und Schülern unter anderem auch zum Beispiel Vertreter von Bund Naturschutz.

Starkes Signal

"Wir konnten heute ein starkes Signal an all diejenigen schicken, die den Jugendlichen vorwerfen, sie würden freitags nur nicht zur Schule gehen wollen. Außerdem konnten wir Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen auf den Straßen Bambergs versammeln. Wenn wir unsere Lebensgrundlagen retten wollen,müssen wir noch in diesem Jahr die Wende einleiten - das haben wir heute deutlich gemacht! ", so einer der Koordinatoren, Nick Heubeck (20), nach der Kundgebung.

Zur Freude der Veranstalter und der Polizei ist es im gesamten Verlauf der Versammlung friedlich geblieben, es kam zu keinerlei Zwischenfällen.