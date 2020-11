Bamberg: Brose-Arena wird Corona-Impfzentrum

In Bamberg kommt ein Impfzentrum in das Foyer der Brose-Arena. Das hat die die Pressestelle des Landkreises auf BR-Anfrage bestätigt. Zuletzt war bereits bekanntgeworden, dass in Bamberg ein Impfzentrum eingerichtet wird, der Standort aber war zunächst unklar.

Bamberger Brose-Arena verwandelt sich in Impfzentrum

In dem Gebäude sollen mit Trennwänden bis zu fünf Impfbereiche aufgebaut werden. Außerdem sollen auch Ruheräume und Räume für die Verwaltung entstehen. Vor der Arena gibt es ausreichend Parkplätze. 200.000 Menschen sollen in dem Impfzentrum versorgt werden können. Man wolle dafür sorgen, dass es nicht zu Behinderungen mit dem Basketballspielbetrieb kommt, sagte Horst Feulner vom Hallenbetreiber "Bamberg Congress und Event".

Basketball-Spiele ohne Zuschauer finden statt

Im Dezember sollen voraussichtlich vier Basketballspiele von Brose Bamberg stattfinden. Wahrscheinlich werde es sich dabei aber um sogenannte Geisterspiele handeln, so Feulner weiter. In der städtischen Arena fanden vor der Corona-Pandemie regelmäßig Basketballspiele, Konzerte und Messen statt. Das Gesundheitsministerium hat alle Kreisverwaltungen beauftragt, bis Mitte Dezember ein Impfzentrum einzurichten.