Bamberg: Bosch startet 2024 Serienfertigung von Brennstoffzellen

Der Autozulieferer Bosch will 2024 unter anderem in Bamberg mit der Serienfertigung von stationären Brennstoffzellen beginnen. Das teilt die Pressestelle des Unternehmens mit.

Bosch will dreistelligen Millionenbetrag investieren

Dafür will der Autozulieferer einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. An den Standorten Bamberg, Wernau (Baden-Württemberg) und Homburg (Saarland) sollen die Brennstoffzellen produziert werden. Die Entwicklung sitzt in Stuttgart-Feuerbach und Renningen. Die Brennstoffzellen-Technologie soll in dezentralen Kraftwerken, etwa in Städten, Fabriken oder Rechenzentren, zum Einsatz kommen.

250 Mitarbeiter arbeiten an Brennstoffzellen

Auch für die Elektrolade-Infrastruktur sollen die stationären Brennstoffzellen Energie liefern. Insgesamt arbeiten bei Bosch 250 Mitarbeiter an der Brennstoffzelle. Davon sind 100 Mitarbeiter am Standort Bamberg beschäftigt. Mit etwa 7.000 Arbeitsplätzen ist Bosch in Bamberg einer der größten Arbeitgeber in der Region. In dem Werk werden überwiegend Teile für den Verbrennungsmotor gefertigt.