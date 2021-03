Bamberg: Bienenfutter aus dem Kaugummiautomaten

Bamberg will eine insektenfreundliche Stadt werden. Das geht aber nur, wenn die Insekten genug Nahrung im Stadtgebiet finden. Deshalb hat die Stadt am Montag einen Bienenfutterautomaten aufgestellt. Aus ihm können Passanten Blumensamen ziehen.

Für 50 Cent gibt 's eine Kapsel mit Blumensamen

Wie das funktioniert, hat Bambergs Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp bei einem Pressetermin vorgeführt: Einfach eine 50-Cent-Münze in den ehemaligen Kaugummiautomaten stecken, am schwarzen Griff drehen, und schon fällt eine mit Blumensamen gefüllte Plastikkapsel in das Ausgabefach.

Bamberger sollen die Blumensamen auf Grünstreifen streuen

Die Käufer haben die Wahl zwischen zwei Samenmischungen: eine zweijährige und eine mehrjährige Blühmischung für Wild- und Honigbienen. Die Samen können die Bamberger zum Beispiel auf einem öffentlichen Grünstreifen oder bei sich zu Hause im Garten verstreuen.

Samen stammen von heimischen Blumensorten

So täten die Bürger etwas gegen das Insektensterben und sorgten dafür, dass die Stadt grüner und bunter werde, sagte Bürgermeister Glüsenkamp. Die Kapseln sind übrigens mit Samen heimischer Blumensorten befüllt.

Leere Plastikkapseln kommen in einen recycelten Briefkasten

Unter dem gelben Bienenfutterautomaten befindet sich ein ehemaliger Briefkasten. In den können die Blumensamen-Käufer die leeren Plastikkapseln zum Wiederbefüllen stecken.

Stadt will weitere Bienenfutterautomaten aufstellen

Der Bienenfutterautomat steht an der Ecke Föhrenstraße/Hauptsmoorstraße in Bamberg-Ost. Weitere sollen folgen, sagte Veit Bergmann von der Stadtbau Bamberg.