Bamberg: Biberburg-Zerstörern kann hohe Strafe drohen

Da in der Vergangenheit immer wieder Biberbauten zerstört wurden, weist das Landratsamt Bamberg heute in einer Mitteilung darauf hin, dass dies nach dem Bundesnaturschutzgesetz kein Kavaliersdelikt ist. Vielmehr kann das Zerstören mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro, bei Vorsatz sogar mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.

Genehmigung des Landratsamtes nötig

Neben den hauptamtlichen Naturschutzfachkräften kann man in Bamberg bei Problemen mit Bibern auch drei ehrenamtliche Biberberater ansprechen. Wer einen Biberdamm beseitigen, absenken oder drainieren will, benötigt dazu eine Genehmigung des Landratsamts. Diese Genehmigung werde in Ausnahmefällen erteilt, so das Landratsamt.

Entschädigungszahlungen möglich

Zudem könne man Entschädigungszahlungen beantragen. Das bayerische Umweltministerium stellt 450.000 Euro im Jahr zur Verfügung, die anteilig an die Betroffenen in Bayern verteilt werden. Entschädigungen können Privatpersonen zum Beispiel bei Fraßschäden im forstwirtschaftlichen Bereich und an Feldfrüchten, sowie bei Vernässungsschäden beantragen. Die Bagatellgrenze liegt hier bei 50 Euro und ist bei 30.000 Euro gedeckelt. Weitere Informationen zu diesem Thema erteilt das Landratsamt unter der Telefonnummer 0951/85-533.

Baumeister Biber

In der kalten Jahreszeit sind die Biber auf ein warmes Winterquartier angewiesen. Dazu stauen die Tiere Bäche und Weiher auf und errichten eine Biberburg aus Ästen, Zweigen und dünnen Baumstämmen. Teilweise gräbt sich der Biber auch einen Bau in Dämme oder in Uferböschungen.