Bamberg: Operationssäle wegen Covid-Patienten geschlossen

Der Gesundheitsversorgung in der Region Bamberg droht der "Kollaps", das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Landratsamt hervor. Bereits in der vergangenen Woche gab es im Kreis Bamberg kein freies Intensivbett mehr.

Höchststand an Corona-Patienten in Bamberg

Die Lage sei derzeit äußerst schwierig, heißt es. 13 von insgesamt 78 Covid-Patienten würden derzeit in den Kliniken in der Stadt und im Landkreis Bamberg intensiv behandelt (Stand: Dienstag, 8 Uhr). "Uns drohen südbayerische Verhältnisse: Wir hatten noch nie in der gesamten Pandemie so viele Menschen mit Corona in Kliniken und wir müssen damit rechnen, dass schon bald die Hälfte aller Intensiv-Behandelten in Kliniken Covid-Patienten sein werden", so der ärztliche Leiter Krankenhaus-Koordinierung, Michael Sackmann.

"Alle nicht dringlichen Eingriffe müssen unterbleiben." Michael Sackmann, Ärztlicher Leiter Krankenhaus-Koordinierung Krisenstab Bamberg

Drei Operationssäle für OPs geschlossen: Neue Covid-Station

In der Klinik am Bruderwald werden 61 Covid-Patienten behandelt. Das sei ein Höchststand in dieser Klinik. Bei neun von ihnen handele es sich um Intensivpatienten. Drei von zehn Operationssäle seien bereits außer Betrieb genommen worden, um die aufwändige Behandlung von Corona-Patienten auf einer neu eingerichteten Station gewährleisten zu können. "Wir haben eine komplette Ebene für Covid-Patienten frei geräumt und sieben zusätzliche Intensiv-Betten geschaffen. Alle Stationen werden nur mit minimaler Besetzung gefahren", so der Ärztliche Direktor des Klinikums am Bruderwald, Georg Pistorius.

In den Kliniken der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises (GKG) werden nach den Worten des Geschäftsführers Udo Kunzmann 17 Covid-Personen behandelt, vier davon intensiv.

Impfangebot in Stadt und Landkreis wird ausgebaut

Ab dem 29. November sollen bis zu 3.600 Impfungen pro Woche im Impfzentrum möglich sein. Dafür werden künftig neben dem Mittwoch auch der Montag und der Freitag als "lange Impftage" angeboten. Geimpft werden kann dann dort bis 19 Uhr. Außerdem werde das Impfzentrum wieder jeden Samstag bis 14 Uhr geöffnet haben, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes weiter. Um Wartezeiten zu vermeiden werde am Impfzentrum Hallstadt ab kommendem Mittwoch (24. November) die Terminvergabe über die Online-Plattform "BayIMCO" wieder eingeführt.

Gleichzeitig soll in der Stadt am ZOB das Impfen ohne Termin erhalten bleiben. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag, ab Dezember auch jeden Samstag sind hier von 9 bis 15 Uhr jeweils 240 Impfungen möglich. Um unnötiges Anstehen zu vermeiden werden Wartemarken verteilt. Dezentrale Impftermine im Landkreis seien derzeit noch in der Planung, heißt es weiter.

Mehr Schnelltest-Angebote

Deutlich erweitert werde auch das Schnelltest-Angebot. Den jeweils aktuellsten Stand gibt es auf der Internetseite des Landkreises Bamberg oder unter www.corona-schnelltest-bamberg.de.