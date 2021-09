vor 18 Minuten

Bamberg: Bayerns größtes Fahrsicherheitszentrum feiert Jubiläum

Mit einer Fläche so groß wie 17 Fußballfelder ist das ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld das größte seiner Art in Bayern. Nun feiert die Anlage nahe Bamberg ihr zehnjähriges Bestehen und will auf einen aktuellen Trend reagieren.