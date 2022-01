Bamberg baut größte Anlage für Abwasserwärme-Nutzung in Bayern

Abwasser vom Duschen und Baden gibt Energie an Heizung ab

Abwässer, die beim Duschen, Baden oder Spülen anfallen, fließen mit durchschnittlich 15 Grad in den Abwasserkanal. Dort durchlaufen sie bald im Falle vom Bamberg einen Wärmetauscher. Der entzieht dem Wasser die Wärme und leitet diese an eine strombetriebene Wärmepumpe weiter. Dort wird die Temperatur auf die benötigte Gradzahl in den Häusern angehoben. Die Wärmepumpe wird dabei durch Strom aus Solarenergie betrieben. Umgekehrt funktioniert das System ebenfalls. Im Sommer kann die Wärme aus den Gebäuden genutzt werden, um Wohnungen zu kühlen.

In einigen deutschen Städten wird das System eines Wärmetauschers bereits eingesetzt, so zum Beispiel in Schwimmbädern, Einkaufszentren oder modernen Wohnanlagen, die auf Niedrigtemperaturheiztechnik ausgelegt sind. So wärmt Abwasser bereits das Rathaus in Fürth, eine Bäckerei in Ansbach und eine Neubausiedlung in Meitingen. Nun soll die Lagarde-Siedlung ein weiteres Beispiel dafür werden. "Die Technik ist zwar ausgereift, sie muss aber auch wirtschaftlich sein, damit die Bewohner bei den Heizkosten nicht drauflegen", erklärt Stefan Loskarn von den Stadtwerken Bamberg. Im Falle der Siedlung war dies der Fall. Das Projekt sei in dieser Dimension einzigartig in Bayern, so die Stadtwerke. "Es trägt dazu bei, dass die Bewohner auf Lagarde langfristig stabile Energiepreise haben, da sie nicht von der Entwicklung auf dem allgemeinen Energiemarkt abhängig sind."