Bamberg: Badeverbot in der Regnitz, Brückenspringen verboten

Wegen der hochsommerlichen Hitze ist die Verlockung in Bamberg groß: zur Abkühlung in die Regnitz springen, am liebsten von einer Brücke aus. Doch das sei innerhalb des Stadtgebietes streng verboten, teilte die Stadt mit. Nicht erlaubt ist das Brückenspringen auch in der sogenannten Buger Spitze. Das Badeverbot gilt ebenso für den Sylvanersee im Stadtteil Gaustadt. Lediglich im Bereich der Hainbadestelle ist das Schwimmen in der Regnitz auf eigene Gefahr erlaubt.

Brückenspringen in Bamberg kostet 1.000 Euro Geldbuße

Wer beim Sprung von einer Brücke oder beim unerlaubten Baden erwischt wird, müsse mit einer Anzeige und einer Geldbuße in Höhe von bis zu 1.000 Euro rechnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die starke Strömung, Treibgut und der Sog der Personenschiffe könnten Schwimmer in Gefahr bringen.

Regnitz: Gefährliche Stahlseile unter Wasser

Auch die Flussstelle unterhalb des Hainbades in Richtung Schleuse 100 und Wasserschloss Villa Concordia berge Gefahren. Hier verkehrt eine Fußgängerfähre über die Regnitz. Wer dort bade, laufe Gefahr, sich an Stahlseilen, die quer durch den Fluss verlaufen, schwer zu verletzen. Zudem sei der Sog der flussabwärts gelegenen Turbinen nicht zu unterschätzen.

Badeverbot gilt auch für den Main-Donau-Kanal

Laut Binnenschifffahrtsstraßenordnung ist das Baden 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken strikt verboten. Das Verbot gilt in Bamberg für die Regnitz und den Main-Donau-Kanal.