Bamberg: Auch Gärtnerei im Gärtnerviertel hat wieder geöffnet

Ab sofort haben die Gärtnereien wieder geöffnet. So auch eine Gärtnerei im Bamberger Gärtnerviertel. Die Inhaberin Sabine Gründler freut sich, die Kunden wieder persönlich im Laden begrüßen zu können.

Blumengeschäft in Bamberg sehnt sich nach normalem Betrieb

Sabine Gründler und ihre Mitarbeiter sind alle wieder im Einsatz. Sie füllen Blumenerde auf Palletten und binden Frühlingssträuße für die ersten Kunden nach dem Lockdown. Seit heute herrscht wieder normaler Betrieb in der Gärtnerei Böhmerwiese. Sabine Gründler ist froh, dass die Kundschaft wieder in ihren Laden kommen kann und sich dort in Ruhe umschauen darf.

Während des Lockdowns lief der Verkauf vor allem über das Telefon. Mit "Click und Collect" sei Gründler relativ gut durch den Lockdown gekommen. Die Nachfrage nach Blumen und Pflanzen sei groß gewesen. Die Inhaberin habe gemerkt, dass es sich die Leute daheim schönmachen wollen.

Bunte Blumen im Lockdown

Nur drei Menschen dürfen gleichzeitig in den Laden, sechs weitere in das Gewächshaus. Alle Kunden müssen auch im Außenbereich eine Maske tragen. Zu kaufen gibt es neben Topfpflanzen und Stauden auch Kräuter und Dekoartikel. Gründler glaubt, dass der Trend in diesem Frühling zu bunten Farben geht. Denn gerade im Lockdown brauchen die Menschen ein wenig Abwechslung, so Gründler.