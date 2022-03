Bamberg: App für Migranten und Geflüchtete wird vorgestellt

In Bamberg wird am Dienstagabend eine neue Online-Plattform für Geflüchtete und Migranten vorgestellt. Die App, die den Namen "Bamigra" trägt, wurde vom Hilfsverein "Freund statt fremd" entwickelt. Mit Hilfe der neuen App sollen es Geflüchtete und Migranten einfacher haben, sich in Bamberg zurechtzufinden und Unterstützung zu bekommen.

Website innerhalb von drei Monaten programmiert

Momentan werden über die Webseite zum Beispiel ukrainische Flüchtlinge über das Vorgehen bei der Registrierung bei ihrer Ankunft informiert, so Simon Oswald von "Freund statt fremd". Die Flüchtlinge bekommen über die Webseite auch Informationen, wie sie Wohnungen finden oder wo sie nach Arbeit suchen können, so Oswald weiter. Die Webseite wurde innerhalb von drei Monaten von dem Hilfsverein in Zusammenarbeit mit syrischen Flüchtlingen programmiert.

"Bamigra" in mehreren Sprachen verfügbar

Das Angebot gibt es schon seit Ende Dezember auf Arabisch und Deutsch. In zwei Wochen stehen die Informationen dann auch auf Ukrainisch und Englisch zur Verfügung. Kommende Woche wird die neue Plattform auch auf dem Youtube-Kanal "Smart City" Bamberg vorgestellt und erklärt.