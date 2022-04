Bamberg: Anwohner lehnen "Party-Zone" am Weegmannufer ab

Am Bamberger Weegmannufer neben der Europabrücke hat sich Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) am Freitag zu einem Dialog mit Anwohnern getroffen. Dabei zeigte sich, dass die Anwohner die Pläne, dort eine Aufenthaltsfläche für die Jugend zu errichten, ablehnen. Das teilte die Stadt Bamberg mit.

Bamberg: Neue Aufenthaltsfläche für Jugend geplant

Nachdem es im vergangenen Jahr durch die Partys auf der Unteren Brücke in der Bamberger Innenstadt immer wieder zu Problemen gekommen war, ist dort vor Kurzem eine Freischankfläche eingerichtet worden. Als Ausgleich soll anderswo in Bamberg eine neue Aufenthaltsfläche für die Jugend entstehen. Hierfür erachteten die Stadtverwaltung sowie der Bau- und Werksenat das Weegmannufer bei der Europabrücke als geeignetsten Standort.

Anwohner wollen keine "Party-Zone" am Weegmannufer

Auf Transparenten und in Form von Wortmeldungen äußerten die Anwohner Kritik an dem Vorhaben, den Platz durch das Aufstellen von Bänken, Toiletten und Beleuchtung zu einem Treffpunkt für junge Menschen zu machen. Ihre Sorge: dass dadurch die Probleme der Unteren Brücke des vergangenen Jahres einfach nur an diesen Ort verlagert werden. Ein Anwohner sei erst im vergangenen Jahr wegen des Lärms von der Unteren Brücke an das Weegmannufer gezogen.

Starke: "Wollen keine Politik gegen die Bürger machen"

Bambergs Oberbürgermeister kündigte daraufhin an, die Entscheidung am Mittwoch im Bau- und Werksenat noch einmal zu überdenken. "Wir wollen keine Politik gegen die Bürger machen", so Starke. Zudem möchte der Sozialdemokrat auch das Gespräch mit der Jungen Initiative Bamberg suchen, welche die Entscheidung der Bewirtung der Unteren Brücke stark kritisiert hatte.