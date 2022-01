Bamberg: Antwort der SPD in Sachen "Fake-Accounts" erwartet

Die Partei Grünes Bamberg fordert eine sachliche Aufklärungsarbeit und einen Rücktritt von Klaus Stieringer als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat. Das teilt die stärkste Partei im Bamberger Stadtrat am Dienstag dem BR mit. Bereits im Dezember hatten Stieringers Parteikollegen eine eidesstattliche Erklärung des Funktionärs zu möglichen Fake-Accounts gefordert.

Bisher keine Stellungnahme zu möglichen Fake-Accounts

"Wir wollen ihn nicht mehr als Fraktionsvorsitzenden", bestätigt Ulrike Sänger, Fraktionsvorsitzende von Grünes Bamberg. Bis heute habe sich Klaus Stieringer zu den aufgeworfenen Fragen nicht geäußert und die von der SPD angekündigte sachliche Aufklärung stünde noch aus. Als Stadtrat könne Klaus Stieringer noch weiter im Amt bleiben. "Klaus Stieringer hat sein Stadtratsmandat von den Wählerinnen und Wählern der Stadt Bamberg erhalten und kann dieses nur selbst zurückgeben", heißt es in einer Pressemitteilung von Grünes Bamberg.

Bamberger SPD-Fraktionsvorsitzenden lässt Amt ruhen

In einem Beitrag in der BR-Sendung "quer", wurde der SPD-Fraktionsvorsitzende im Dezember kritisiert, mit Fake-Accounts die Meinungsbildung in der Stadt beeinflusst zu haben. In dem Beitrag sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende, dass Fake-Accounts Menschen die Möglichkeit gäben, sich auch anonym unter dem Schutz der Persönlichkeitsrechte in den sozialen Netzwerken zu bewegen. Dafür wurde er kritisiert und hat daraufhin sein Amt ruhen lassen.