Bamberg: Aggressive Drückerkolonnen sind unterwegs

Die Stadtwerke Bamberg warnen vor aggressiven Drückerkolonnen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke gegenüber BR24 am Donnerstag auf Nachfrage mitteilt, komme es insbesondere in der Gartenstadt seit Anfang Juni stark gehäuft zu Vorfällen. Dabei würden Haustürverkäufer den Anschein erwecken, von den Stadtwerken Bamberg zu kommen.

Zum Artikel: Verbraucherschützer warnen vor Haustürgeschäften

Ältere Bürger gehen Haustürverkäufern auf den Leim

Mehrere Zeugen hätten den Stadtwerken gemeldet, dass die Haustürverkäufer dann versuchen würden, ihnen Telefon- und Internetverträge zu verkaufen. Da im Bereich des Stadtteils Gartenstadt gerade das Glasfasernetz ausgebaut wird, würden viele, insbesondere ältere Menschen, den Haustürverkäufern auf den Leim gehen.

Die Drückerkolonnen würden in keiner Art und Weise mit den Bamberger Stadtwerken in Verbindung stehen, seien dort nicht angestellt und verkauften keine Verträge der Stadtwerke, so ein Sprecher der Stadtwerke. "Nach aktuellen Erkenntnissen der Stadtwerke sieht es so aus, dass diese Haustürverkäufer bei einem Direktvertriebsunternehmen angestellt sind, das erfolgsabhängig für ein deutsches Telekommunikationsunternehmen arbeitet", erklärt Jan Giersberg, Pressesprecher der Stadtwerke Bamberg.

Aggressive Verkäufer drohen wiederzukommen

Die Haustürverkäufer würden gegenüber potenziellen Kunden häufig energisch auftreten, sie massiv bedrängen und teils mehrfach besuchen. Demnach hätten aggressive Haustürverkäufer gegenüber potenziellen Kunden angekündigt, so lange wiederzukommen, bis diese den Vertrag unterschrieben.

Die Stadtwerke Bamberg betonen, dass das Auftreten dieser Drückerkolonnen in keiner Weise den Standards der Stadtwerke entsprechen. Wenn sich besagte Verkäufer nicht abwimmeln lassen, rät ein Sprecher der Stadtwerke dazu, die Polizei zu rufen.

"Die Leute sind ziemlich genervt und fühlen sich belästigt", so Matthias Neller, ein Sprecher des Bürgervereins Bamberg. Aktuell versuche sein Verein von einem Betroffenen einen solchen Vertrag zu bekommen und diesen genau zu prüfen. Falls nötig, würden sie diesen dann auch an die Polizei weitergeben.

Problem in der Bamberger Gartenstadt größer denn je

Probleme mit Haustürverkäufern, die den Anschein erwecken von den Stadtwerken Bamberg zu kommen und Strom-, Gas- oder Telekommunikationsverträge verkaufen wollen, gebe es laut einem Sprecher der Stadtwerke häufiger. Aktuell habe sich das Problem allerdings deutlich verschlimmert - insbesondere in der Gartenstadt.

Beim Polizeipräsidium Oberfranken heißt es auf Nachfrage, die Vorfälle seien aktuell noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion in Bamberg meldet hingegen, erste Anzeigen gegen die Haustürverkäufer seien bereits eingegangen.