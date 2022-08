> Bamberg: 87-jähriger fährt mit Auto mitten in ein Wohnhaus

Bamberg: 87-jähriger fährt mit Auto mitten in ein Wohnhaus

Drei Verletzte und mindestens 60.000 Euro Sachschaden: So lautet die Bilanz eines ungewöhnlichen Autounfalls am Freitag in Bamberg. Ein 87-Jähriger hatte seinen Wagen mitten in eine Hausfassade hinein gesteuert. Warum, ist noch unklar.