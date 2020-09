vor etwa einer Stunde

Bamberg: 39 weitere Schüler müssen in Quarantäne

Kurz nach Schulstart müssen weitere Schülerinnen und Schüler in Bamberg in Quarantäne. Eine Kontaktperson ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie stand in Verbindung zu dem infizierten Schüler an einer anderen Bamberger Schule.