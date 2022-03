Bamberg: 26-Jähriger mit Messer in den Rücken gestochen

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Männern in Bamberg ist ein 26-Jähriger mit einem Klappmesser in den Rücken gestochen worden. Das Opfer musste operiert werden und befindet sich "weiterhin in einem kritischen Zustand", teilte die Polizei mit.

Mit Klappmesser in den Rücken gestochen

Zu der Auseinandersetzung war es in der Nacht zum Samstag an der Bamberger Kettenbrücke gekommen. Drei Personen, die zu Fuß unterwegs waren, gerieten nach Polizeiangaben mit den Insassen eines vorbeifahrenden Autos in Streit. Diese stiegen aus, worauf es zu Handgreiflichkeiten mit den drei Fußgängern kam. Dabei sollen ein 21-Jähriger und ein 18-Jähriger auf den 26 Jahre alten Mann zunächst eingeschlagen haben. Schließlich habe der 21-Jährige mit einem Klappmesser das Opfer in den Rücken gestochen.

Blutverschmiertes Messer sichergestellt

Danach seien die Personen, die aus dem Auto gestiegen waren, mit ihrem Fahrzeug geflüchtet. Die alarmierte Polizei konnte das Auto jedoch stoppen und die Insassen festnehmen. Sichergestellt wurde das blutverschmierte Klappmesser. Die Kripo Bamberg ermittelt.

Kripo sucht Zeugen der tätlichen Auseinandersetzung

Der 21-jährige Angreifer hat sich laut Polizei an der Hand selbst verletzt. Die Polizei brachte ihn ins Krankenhaus. Er wird im Lauf des Samstags operiert. Die Ermittler suchen nach Zeugen. Wer die Auseinandersetzung mitbekommen hat, soll sich bei der Kripo Bamberg melden. Die Telefonnummer lautet 0951/9129-491.