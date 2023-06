Ballonfahrer küren in Burgebrach Bayerischen Meister

3.000 bis 4.000 PS leisten die Brenner, meterhoch schlagen die Flammen. Sie erhitzen die Luft in den riesigen Hüllen. Acht Minuten braucht Uwe Schneider mit seinem Team, dann hebt er ab. Der Wettkampfpilot steht mit einem weiteren Piloten in einem kleinen Weidenkorb des Ballons. Mit technischen Geräten navigiert der 61-Jährige und beobachtet den Wind. Sein Ziel liegt fünf Kilometer entfernt.

Die Kunst bei diesem Sport ist das Steuern des Ballons. In den Luftschichten blasen die Winde in unterschiedliche Richtungen. Die Wettkampfpiloten sind ständig auf der Suche nach dem passenden Windstrom für ihre Aufgaben. Schnelligkeit und Präzision sind gefordert. Es gibt mehrere Disziplinen. Ständig steigen sie auf und lassen sich wieder fallen.

Hesse gewinnt gesonderten bayerischen Titel

Uwe Schneider lebt in Hessen, er wuchs in Nürnberg auf und lernte hier vor 40 Jahren das Ballonfahren. Als Mitglied vom Verein Frankenballon konnte er den bayerischen Titel holen. Zudem gehört Schneider zum Team der Deutschen Nationalmannschaft der Ballonfahrer und gewann schon viele nationale und internationale Titel. Die Bayerischen Meisterschaften fanden zuletzt 2013 statt, in Bad Griesbach. Auch damals holte Schneider bereits den Titel. Somit ist er der alte, wie auch der neue Bayerische Meister.