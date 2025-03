Balkonkraftwerke in Bayern: Der Boom der Mini-PV-Anlagen

Bundesnetzagentur: Registrierungsquote unzureichend

Eine Einschränkung der Daten: Obwohl auch steckerfertige Erzeugungsanlagen – also Mini-PV-Anlagen und Balkonkraftwerke – registriert werden müssen, geschieht dies nicht immer. Die Bundesnetzagentur schreibt dazu auf Anfrage: "Die Registrierungsquote bei Balkonkraftwerken entspricht noch nicht den Pflichten der Anlagenbetreiber, den Erwartungen der Bundesnetzagentur und der anderen Nutzer des Marktstammdatenregisters." Die Bundesnetzagentur beobachte allerdings eine zunehmende Wahrnehmung der Registrierungspflicht. Sie rechne damit, "dass die Anzahl der Registrierungen dieser Anlagen künftig zunimmt."

Niederbayern: Das Land der klassischen Solaranlagen

Was in den Daten dennoch deutlich wird: Dort wo es viele Balkonkraftwerke gibt, gibt es weniger klassische Solaranlagen auf dem Dach. Die meisten Solaranlagen (ohne Mini-Anlagen und Großanlagen, mehr dazu am Ende des Textes) je 1.000 Gebäude gibt es in Niederbayern (185), Schwaben (160) und Oberbayern (147). In der Gemeinde Haunsheim in Schwaben mit rund 1.600 Einwohnerinnen und Einwohner kommen 283 Anlagen auf knapp 700 Gebäude – also umgerechnet 408 je 1.000 Gebäude. Auch Platz zwei und drei liegen in Schwaben die Gemeinden Winterrieden und Maihingen.

Bayernkarte: PV-Anlagen pro 1.000 Gebäude je Gemeinde

Klicken Sie in der Karte auf eine Gemeinde, um mehr zu erfahren.