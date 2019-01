Balderschwang: Lage angespannt, aber sicher

Teile des von der Lawine getroffenen Hotels waren vorsorglich gesperrt worden und auch die Hotelgäste wurden bereits frühzeitig informiert, so dass auch dort keine Panik ausbrach.

Minister Reichhart lobt hervorragende Arbeit der Helfer

Der bayerische Verkehrs- und Bauminister Hans Reichhart, der am Montagnachmittag Balderschwang besuchte, lobte das Ineinandergreifen der Maßnahmen von Helfern und Rettungskräften vor Ort: "Es wurden Hänge gesperrt, es wurde damit verhindert, dass Menschen in Gefahr kommen, es wurde hervorragende Arbeit geleistet." Zu keiner Zeit bestand eine wirkliche Gefahr für Anwohner und Urlauber, so der Minister.