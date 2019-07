Bald wieder freie Fahrt an der Schlosskreuzung in Ansbach

Rückbau der Baustelle

Am Dienstag werden ab 8 Uhr die Baustellenabsicherungen zurückgebaut. Die Polizei hält deshalb aus Sicherheitsgründen den Verkehr auf der B13 immer wieder an, weil Baustellen-Betonwände verladen werden müssen. Am frühen Nachmittag werden die Baustellenampeln abgebaut und die normalen Ampeln wieder in Betrieb genommen. Während dieser Arbeiten regelt die Polizei den Verkehr.

Ein Jahr Bauzeit

Ab Mittwoch soll der Verkehr auf der Residenzstraße dann wieder fließen. Arbeiten sind allerdings noch an Verkehrsinseln und an Geländern zu erledigen. Bis Mitte Juli, also rechtzeitig vor Beginn der vielbesuchten Ansbacher Bachwoche (26.7. bis 4.8.), will das Staatliche Bauamt auch damit fertig sein. Rund ein Jahr lang wurde im Bereich der Schlosskreuzung an der B13 eine große Stützwand umfassend und aufwändig saniert. Die Kosten für das Bauprojekt betrugen fast 2,3 Millionen Euro, den Löwenanteil zahlt der Bund. Die Bundesstraße 13 im Bereich des Ansbacher Schlosses ist laut Staatlichem Bauamt die am stärksten befahrene Straße in der Stadt. Täglich sind hier fast 32.000 Fahrzeuge unterwegs.