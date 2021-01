Bald Touristen-Reisebeschränkungen für Bad Tölz-Wolfratshausen?

Nach dem Landkreis Miesbach prüft die Verwaltung auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, ob es Reisebeschränkungen für Tagestouristen geben soll, um eine Überlastung der touristischen Hotspots zu vermeiden.

Landrat will Entlastung von Tagestouristen schaffen

Der Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen Josef Niedermaier (FW) lässt derzeit prüfen, ob es eine rechtliche Möglichkeit gibt, Touristen die Landkreisgrenze nicht passieren zu lassen. In einer Mitteilung schreibt er: "Die Beschränkung ist durchaus ein Gedanke, mit dem wir uns beschäftigen, um zu verhindern, dass durch die im Landkreis Miesbach geltenden Einschränkungen die Ausflugsgebiete in unserem Landkreis überlastet werden." Die Sprecherin von Niedermaier sagte dem BR, es gäbe Überlegungen, das auch anderen Landkreisen zu empfehlen.

Garmisch-Partenkirchen gegen Zurückweisung von Ausflüglern

In Garmisch-Partenkirchen weist man diesen Gedanken zurück. Der Sprecher im dortigen Landratsamt sagte uns, dass das keine Option für den Kreis sei. In Bad Tölz und in Garmisch-Partenkirchen liegt die Inzidenz knapp über 100 und ist leicht rückläufig.

Eingeschränkter Bewegungsradius im Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach mit einem Inzidenzwert über 200 gilt bis Ende Januar die Einschränkung von Landkreisbürgern auf einen Bewegungsradius von 15 Kilometern. Außerdem hat dieser Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die Freizeitsuchenden verbietet, zum Beispiel die Ausflugsgebiete am Schliersee oder Spitzingsee anzufahren. Das ist unabhängig davon, wie hoch die Inzidenzen am Herkunftsort der Ausflügler sei.

Alle Landräte appellieren unisono an die Vernunft der Bürger, die touristischen Hotspots zu meiden. Wer sich nicht an die Allgemeinverfügung hält, muss mit hohen Bußgeldern rechnen.