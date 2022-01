Bald schon Realität? Flugtaxis über Augsburg

Per Flugtaxi in die Luft: Was bisher nur in großen Metropolen Thema war, könnte bald schon in Augsburg getestet werden. Ein chinesischer Hersteller will dort die Zentrale für sein Europa-Geschäft aufziehen - und ab 2023 elektrische Flugtaxis testen.