Bald ohne Gas: Energiezukunft spielt in Wunsiedel

Gestapelte Holzstämme soweit das Auge reicht: darüber fährt ein Kran, der immer wieder einen großen Stapel Baumstämme greift und beim Sägewerk ablegt. Dieses neue Sägewerk, das vor eineinhalb Jahren direkt an den Energiepark Wunsiedel gebaut wurde, ist der Beginn der Wärme ohne Gas. Denn die Wunsiedler nutzen die Holzreste und Sägespäne um Energie zu gewinnen, Pellets zu pressen und Ortsteile mit Wärme zu versorgen.

Vom Baum zum warmen Wohnzimmer

Die Holzreste können im Energiepark Wunsiedel direkt über eine Leitung vom Sägewerk zum Energiepark weiterverarbeitet werden. Im Biomasse-Heizwerk werden sie verbrannt, dabei wird Strom erzeugt. Die entstehende Hitze wird vor Ort genutzt, um weitere Holzreste zu trocknen und zu Pellets zu pressen. Diese Pellets wandern dann unter anderem in kleinere Kraftwerke in Wunsiedler Ortsteile. Dort wird aus ihnen wieder Strom erzeugt und die dabei anfallende Wärme versorgt den jeweiligen Ortsteil.

"Wunsiedel könnte mit den selbst erzeugten Holzpellets die Landkreise Hof und Wunsiedel komplett mit Wärme versorgen, wenn jeder einen Pelletofen hätte" Marco Krasser, Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel (SWW)

Klimaneutral und Dezentral: so geht’s

In Wunsiedel dreht sich alles um eine klimaneutrale Energieversorgung vor Ort. Direkt am Stadtrand ist in den letzten Jahren der Wunsiedler Energiepark entstanden und wächst stetig weiter. Schon jetzt sorgt er dafür, dass Wunsiedel praktisch 100% seiner Energie aus Sonne, Biomasse (Holz) und Wind bezieht, so Krasser zum BR. Mit einem Bürgerwindpark fing alles an, mit Photovoltaikanlagen ging es weiter: mittlerweile hat sich die knapp 10.000 Einwohner Stadt im Fichtelgebirge immer unabhängiger von Energiekonzernen und fossilen Brennstoffen gemacht. Von den 4.000 Haushalten in Wunsiedel seien aktuell nur noch 1.000 vom Gas abhängig, heißt es von den Stadtwerken weiter.

Schulen, Schwimmbad, Turnhallen – alle ohne Gas heizbar

"Wir sind noch nicht unabhängig vom Erdgas, da kommt diese Krise auch für uns noch zwei, drei Jahre zu früh, aber wir sind sehr viel weiter, als andere Kommunen", das erzählt Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) zuversichtlich. Viele öffentliche Gebäude sind in Wunsiedel bereits unabhängig vom Erdgas: Schulen, Kindergärten, Turnhallen und die Lehrschwimmhalle werden mit den lokal produzierten Pellets geheizt. "Das ermöglicht aktuell auch, dass die Schwimmkurse für Kinder weiterhin stattfinden könne", so Bürgermeister Nicolas Lahovnik( CSU) zum BR. Auch die Ortsteile Schönbrunn, Breitenbrunn, Holenbrunn und Furthammer werden über kleine Pellets-Kraftwerke mit Wärme versorgt, unabhängig vom Gas.

"Circa 25 Prozent der Haushalte hier sind noch mit Gas versorgt, im Bundesdurchschnitt sind das 75 Prozent der Haushalte." Marco Krasser, Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel

Grüner Wasserstoff durch größte Elektrolyse-Anlage Deutschlands

Das Besondere am Wunsiedler Weg: Die Energie, die nicht sofort verbraucht wird, wandert in Speicher. In Zusammenarbeit mit Siemens entstand im Wunsiedler Energiepark eine der größten Elektrolyse-Anlagen Deutschlands. Ist zu viel Strom im Netz, soll sie anspringen und Wasserstoff produzieren. Aktuell läuft der Probetrieb. Mitte September wird sie offiziell eröffnet. Dann soll die sechs Megawatt Anlage Wunsiedel bis zu 1.350 Tonnen grünen Wasserstoff jährlich produzieren. Aus dem Wasserstoff wird dann Energie erzeugt, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. "So entsteht aus der schwankenden Energie der Photovoltaik-Anlagen und Windräder ein verlässliches und vor allem regelbares Kraftwerk", sagt Marco Krasser.

Hintergrund: Elektrolyse Elektrolyse ist ein chemischer Vorgang, bei dem vereinfacht ausgedrückt Wasser unter Strom gesetzt wird, wodurch es sich in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet. Das Grundkonzept heißt dabei "Power-to-Gas", zu deutsch etwa "Strom zu Gas": Wenn die örtlichen Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu viel Strom ins örtliche Netz einspeisen, soll die Elektrolyseanlage anspringen und den überschüssigen Öko-Strom in Wasserstoff umwandeln. Der kann dann umgekehrt wieder verbrannt und damit verstromt werden, wenn Sonne und Wind nicht genug Energie liefern.

Plötzlich noch populärer

Mittlerweile hat sich Wunsiedel mit diesem klimaneutralen Energiekonzept der Zukunft einen Namen gemacht. Nahezu wöchentlich sind nationale und internationale Delegationen im Fichtelgebirge zu Gast und lassen sich den "Wunsiedler Weg" erläutern. Nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima kam 2013 auch eine japanische Delegation in den Energiepark, um sich dort über mögliche Alternativen zur Atomkraft zu informieren. Seit der Ukrainekrieg und Gaskrise ist das Wunsiedler Energiekonzept noch mehr in den Fokus gerückt. Aktuell ist die SWW GmbH wieder für den Stadtwerke Award nominiert, bereits 2016 hat die SWW diese Auszeichnung gewonnen.

Ziel: Null Emissionen

Bis 2030 sollen die Bürger Wunsiedel komplett dezentral und klimaneutral mit Energie und Wärme versorgt werden. Null Emissionen lautet das Ziel "Man muss die Energiewende vom Ende her denken", so Marco Krassers Ansatz: Null C02-Emissionen heißt dieses Ende für ihn. Und wer das erreichen will, sollte aus seiner Sich zur Umstellung zunächst alles nutzen, was vor Ort zur Verfügung steht. In Wunsiedel wird das Potenzial der Energieträger komplett ausgenutzt, zum Beispiel auch die Abwärme genutzt. So gibt es im Energiepark neben einem Sägewerk und der Pelletsproduktion, einen Batteriespeicher und eine Klärschlamm-Aufbereitungsanlage. Das Ziel: eine zukunftsorientierte, umweltschonende, nachhaltige und sichere Energieversorgung für Wunsiedel.