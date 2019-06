Bald möglich: Surfen in Wolfratshausen

Die Eisbachsurfer im Englischen Garten in München sind mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Doch nun soll auch in Wolfratshausen bald gesurft werden: Die Stadt bekommt eine künstliche Surfwelle.

Der Stadtradt unterstützt das Vorhaben mit 400.000 € und bezahlt für 15 Jahre die Betriebskosten in Höhe von 5.000 Euro jährlich. Das ist die Hälfte der inzwischen auf 800.000 Euro gestiegenen Baukosten.

335.000 Euro sind europäische Fördermittel, die vom Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen im März über den LEADER - Ausschuss bewilligt wurden. Die Restsumme muss der Verein "Surfing Wolfratshausen", der die Welle baut, aus Spenden finanzieren.

Acht Meter breite Welle

Seit 2013 will der Verein am Wasserkraftwerk Weidacher Mühle eine künstliche Welle für Surfer und Kajakfahrer bauen. Der private Betreiber des Kraftwerks, die Wasserkraft Farchet GmbH, möchte seine Anlage zur Stromgewinnung erneuern und hat ebenfalls seine Zustimmung erteilt.

Geplant ist eine Stahlkonstruktion im Bereich des Auslaufes des Kraftwerks, die in der Höhe variabel ist. Die Welle soll acht Meter breit werden.

Neben dem Eisbach in München und der Isar-Welle in Plattling soll es die dritte künstliche Welle in Bayern werden. Weitere Projekte bestehen in Bad Reichenhall und Nürnberg.