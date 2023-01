Bald ganz Oberfranken im VGN? Entscheidungen stehen bevor

Der Beitritt der oberfränkischen Städte und Landkreise zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) rückt in greifbare Nähe. VGN-Geschäftsführer Andreas Mäder bestätigte am Dienstag, dass bis Ende April in allen sieben bisher noch nicht in den Verkehrsverbund integrierten oberfränkischen Städten und Landkreisen die Entscheidungen in den jeweiligen Gremien anstehen.

Hof: Vorteile des Beitritts überwiegen

In Stadt und Landkreis Hof sei der Grundsatzbeschluss bereits gefallen. Bereits im vergangenen Herbst hatte Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) auf Anfrage von BR24 bestätigt, dass die Vorteile eines Beitritts überwiegen würden, insbesondere weil das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessert würde. Wichtig seien dabei auch Zugeständnisse gewesen. So dürfe die Stadt Hof beispielsweise weiterhin Werbeeinnahmen mit der Beklebung von Bussen machen. Dabei gehe es laut der Oberbürgermeisterin um einen sechsstelligen Betrag.

VGN-Beitritt: Landkreise hatten Bedenken

In Wunsiedel, Kronach, Kulmbach sowie Stadt und Landkreis Coburg steht das Thema jeweils auf der Tagesordnung. Ebenso im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth. Es wird allgemein erwartet, dass der Beitritt jeweils beschlossen wird. Bislang herrschten vor allem in den relativ weit von Nürnberg entfernten Landkreisen wirtschaftliche Bedenken.

Verkehrsministerium fördert Integration in Verbunde

Das aber hat sich geändert, weil das Bayerische Verkehrsministerium die Integration in Verkehrsverbunde inzwischen mit bis zu 90 Prozent der Kosten fördert. Ab dem kommenden Jahr 2024 könnte dann voraussichtlich ganz Oberfranken an den VGN angeschlossen sein.