Warum die Standort-Suche für ein neues ICE-Werk so schwierig ist

Das hat sich die Deutsche Bahn (DB) anders vorgestellt. Als das Unternehmen eine Woche vor Weihnachten 2019 eine 400 Millionen Euro schwere Investition in Nürnberg ankündigt und auch darauf hinweist, dass 450 neue Arbeitsplätze entstehen sollen, da rechnet die DB mit Jubel. Den gibt es aber nur zum Teil. Der damalige Oberbürgermeister Ulrich Maly spricht sogleich von "guten Nachrichten für den Standort Nürnberg" und Ministerpräsident Markus Söder von einer "Riesenchance". Doch schon am Tag darauf erheben erboste Kritiker die Stimme.

Auf Ankündigung folgt umgehend heftiger Protest

Es sind Anwohner aus den Stadtteil Altenfurt, die sich bis heute vehement beklagen. Altenfurt liegt dicht an der ICE-Strecke von München nach Nürnberg. Ein Waldgebiet trennt den Stadtteil von den Gleisen. Die Bahn hat bei der Bekanntgabe ihres Bauvorhabens diesen Wald als möglichen Standort benannt. Ein Frevel gegen die Natur, ein Verlust an Naherholung und eine Zumutung, was die Lärmbelästigung der Anwohner betrifft, so deren Kritik. Erst am vergangenen Wochenende (20.03.2021) haben über 150 Altenfurter und weitere Gegner gemeinsam demonstriert. In Pandemiezeiten keine kleine Versammlung.

Betriebswerk soll Zugpannen vermeiden

Doch was genau will die Bahn eigentlich bauen? Der Verkehrskonzern will auf einem fünfeinhalb Kilometer langen Grundstück eine Werkstatt-Halle mit umfangreichen Außenanlagen errichten. In der rund 450 Meter langen Halle sollen auf sechs Gleisen ICE-Züge gereinigt und gewartet werden. Im Vordergrund stehen die technische Sicherheit und ein möglichst störungsfreier Fahrbetrieb. Insbesondere werden dort die verschleißanfälligen Radsatzprofile kontrolliert. Was Zugreisende allzu oft erleben – Türstörungen, defekte Toiletten, kaputte Klimaanlagen oder wegen technischer Probleme abgehängte Zugteile – das sollen ICE-Werke durch regelmäßige Wartung möglichst verhindern.

ICE-Züge im "Boxenstopp"

Es ist ein wenig wie bei einem Boxenstopp in der Formel 1. An mehreren Orten entlang des bundesweiten Schnellzugnetzes fahren ICEs kurz in die Werkstatt, um für die baldige Weiterfahrt klar gemacht zu werden. Bis zu 25 Züge pro Tag sollen im künftigen ICE-Werk in oder bei Nürnberg instandgesetzt werden. Bewerkstelligen sollen das 450 Beschäftigte im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Nach Angaben der Bahn vorwiegend nachts. Denn tagsüber sollen so viele Züge wie möglich rollen. Zu den Außenanlagen gehören auch Abstellplätze. Dort "übernachten" ICEs, wenn die Fahrt früh morgens am nahe gelegenen Hauptbahnhof wieder losgehen soll.

Zeit für Findung eines Standorts drängt - ICE-Werk soll 2028 in Betrieb gehen

In Köln zum Beispiel gibt es bereits ein solches ICE-Werk. Bis 2030 will die Deutsche Bahn (DB) ein relativ gleichmäßiges Netz von ICE-Betriebswerken aufgebaut haben. Das Werk im Raum Nürnberg soll im Jahr 2028 in Betrieb gehen. Von dort soll es den Schnellverkehr im Südosten der Republik am Laufen halten. Zwar gibt es in Nürnberg bereits seit Jahrzehnten ein Ausbesserungswerk. Doch das ist eine Werkstatt, die von aufwändigen Reparaturen, Totalsanierungen bis hin zu Umbauten mit der zeitintensiven Instandhaltung von ICE-Zügen beschäftigt ist. Nach DB-Angaben soll das Nürnberger Ausbesserungswerk unabhängig von den Betriebswerk-Plänen weiterhin bestehen bleiben.

Vom Werk-Standort zum Hauptbahnhof in höchstens 25 Minuten

In sieben Jahren also soll das geplante ICE-Werk im Raum Nürnberg die Arbeit aufnehmen. Um im Zeitplan zu bleiben, will die Bahn noch in diesem Jahr ein Raumordnungsverfahren anstrengen. Bis dahin muss die DB darlegen können, was sie an möglichen Standorten genau plant und wie sie den Bau gemäß den örtlichen Gegebenheiten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben realisieren will. Das Werk soll höchstens 25 Minuten Fahrzeit vom Hauptbahnhof Nürnberg entfernt liegen. Entsprechend hat die Bahn ihre Standortvorschläge gemacht und diese inzwischen auf sieben erweitert.